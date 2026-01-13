Karnelerde yeni dönem: Bakanlıktan 81 ile yazı gitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci değerlendirme sisteminde önemli bir değişikliği hayata geçiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayan yeni modelle, bazı sınıf düzeylerinde karneye ek olarak öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini yansıtan gelişim raporları da velilere sunulacak.

Milli Eğitim'de değişiklikler yolda: Bakan Tekin açıkladı

81 İLE YAZI GİTTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarının beceri temelli bir anlayışla güncellendiği belirtildi. Bu yaklaşımın; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi çok yönlü kazanımları içerdiği belirtildi.

Yazıda, öğrencilerin bu becerileri ne ölçüde kazandığının izlenmesi ve elde edilen verilerin somut biçimde öğrenci ve velilerle paylaşılmasının, öğretim programlarının etkili uygulanması açısından kritik olduğu vurgulandı. Gelişim raporları sayesinde velilerin çocuklarının öğrenme sürecindeki ilerlemeyi düzenli takip edebileceği, öğrencilerin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha net ortaya konacağı kaydedildi.

"GELİŞİM RAPORU" VERİLECEK

Bu uygulamanın okul-veli iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çekilen yazıda, öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül biçimde desteklenmesinin hedeflendiği söylendi. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim/gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan itibaren ise gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Öğrencilerin derse özgü beceri gelişimlerinin izlenmesine yönelik uygulamanın ilkokul 1 ve 2. sınıflarda sürdüğü belirtilirken, bu eğitim öğretim yılının birinci döneminde ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine "karne" verilmeye devam edileceği aktarıldı.

Ancak ikinci dönem sonunda, öğretim programlarının beceri temelli yapısı doğrultusunda, derslerin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin yıl içindeki gelişimlerinin bütüncül şekilde izlenmesi amacıyla, karneyle birlikte "gelişim raporu" da verilecek. Öğretmenlerin, ünite, tema ve öğrenme alanlarının işleniş takvimine göre belirlenen tarihlerde değerlendirmeleri sisteme girmesi de istendi.