Karadeniz'de görüntülendi: Hem de 3 tane birden

Karaburun ve Melenağzı açıklarında 3 yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.

Bir süre denizde oynayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Yunuslar, dronla görüntülendi.

Ölü yavru yunus balığı sahile vurdu

YUNUS BALIKLARI HAKKINDA

Yunus, dişli balinalar olarak da bilinen Odontoceti balina grubundaki bazı su memelileri için kullanılan yaygın bir isimdir. Yunuslar, Delphinidae (okyanus yunusları) familyasının yanı sıra Platanistidae (Hint nehir yunusları), Iniidae (Yeni Dünya nehir yunusları), Pontoporiidae (acı su yunusları) ve muhtemelen soyu tükenmiş Lipotidae (baiji veya Çin nehir yunusu) familyalarına aittir. Günümüzde yunus olarak adlandırılan 40 tür bulunmaktadır.