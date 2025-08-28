Kanlı tartışmaya 3 tutuklama: Hırsız olduğunu sanmış

Yayınlanma:
İzmir'in Buca ilçesinde Emirhan Kaya’nın (20) müşteri olarak gittiği restoranda işletme sahibi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü.

HIRSIZ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesinde Kaya’nın müşteri olarak eğlenmeye gittiği restoranda yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolması sonrasında işletme sahiplerince maktulden şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı ileri sürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B’yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Amasya’da orman yangını!
Amasya’da orman yangını!
İzmir'de orman yangınında kül olan evler yeniden inşa edilecek
İzmir'de orman yangınında kül olan evler yeniden inşa edilecek
AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu o pankartı şikayet etti: CHP'li başkan ifade verdi!
AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu o pankartı şikayet etti: CHP'li başkan ifade verdi!