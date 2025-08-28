Kanlı tartışmaya 3 tutuklama: Hırsız olduğunu sanmış

Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü.

HIRSIZ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesinde Kaya’nın müşteri olarak eğlenmeye gittiği restoranda yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolması sonrasında işletme sahiplerince maktulden şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı ileri sürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B’yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.