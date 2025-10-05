Kamu görevlisinin işlettiği pansiyona fuhuş operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kamu kurumunda müdür olan Sadettin A.'nın işlettiği ilçe merkezindeki pansiyona fuhuş operasyonu düzenlendi. Sadettin A. fuhuşa yardım suçundan gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde emniyet güçleri fuhuş operasyonu düzenledi.

Çanakkale'de yerel haber yapan Kanal 17 Haber'in paylaştığı bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptığını tespit ettikleri bir kadını takibe aldı. Kadının Ezine’de kamu kurumunda müdür olan Sadettin A.’ya ait pansiyona girdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

İddiaya göre ekiplerin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, Sadettin A.’nın kadını pansiyonda karşıladığı tespit edildi. Bunun üzerine Sadettin A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürerken, Sadettin A.’nın görevinden uzaklaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

