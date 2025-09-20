Kamu düzenine Türk katkısı: Kolombiya’da eğitim tamamlandı

Yayınlanma:
TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Kolombiya’da 25 polise kamu düzeni eğitimi verildi. Programın devamında 10 Kolombiyalı polis Türkiye’ye davet edilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Kolombiya’da düzenlenen “Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

Başkent Bogota’daki Kolombiya Ulusal Polis Akademisi (ESPOL) yerleşkesinde gerçekleştirilen beş günlük programa ülkenin farklı bölgelerinden 25 polis katıldı. Türkiye’den giden uzman emniyet personeli, kamu düzenine yönelik risklerin belirlenmesi, şüpheli profilleme, belge kontrolü, beden dili, üst arama ve araç analizi konularında hem teorik hem de uygulamalı dersler verdi.

Programda ayrıca suçluya müdahale yöntemleri, suçlu-suçsuz ayrımı ve suçu önleme başlıklarında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Ulusal Emniyet Teşkilatı adına Genel Müdür Tuğgeneral Susana Blanco Romero, TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin ve iki ülkenin güvenlik kurumlarını temsilen yetkililer katıldı.

Tuğgeneral Romero törende yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin desteği uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. TİKA aracılığıyla sundukları kıymetli ortaklık için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Büyükelçi Sun ise projenin uluslararası standartların yaygınlaşmasına katkı sunduğunu vurguladı: “TİKA'nın Kolombiya'daki özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.”

TİKA Bogota Koordinatörü Merve Zengin de eğitimin sadece teknik bir program olmadığını belirtti. Zengin, programın “iki ülke arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olduğunu” ifade etti. Ayrıca eğitimin devamı olarak 10 Kolombiyalı polisin Türkiye’ye davet edileceğini açıkladı.

Tören, Türk ve Kolombiyalı güvenlik yetkililerinin karşılıklı plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

