Kaldırımda yürüyen kadına vahşi saldırı

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukrayna vatandaşı A.H. isimli kadını yumruklayıp kesici bir aletle yaralayan şüpheli A.T., polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Alanya'ya bağlı Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürümekte olan Ukraynalı A.H., karşı yönden gelen bir erkek şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, A.H.'ye önce yumruk atarak yere düşürdü, ardından yanında bulunan kesici bir aletle yaraladı. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kaldirimda-yuruyen-ukraynali-kadini-darb-1014568-301059.jpg

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliğinin A.T. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor