Kaldırımda yürüyen kadına vahşi saldırı

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Alanya'ya bağlı Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürümekte olan Ukraynalı A.H., karşı yönden gelen bir erkek şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, A.H.'ye önce yumruk atarak yere düşürdü, ardından yanında bulunan kesici bir aletle yaraladı. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliğinin A.T. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.