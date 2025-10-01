Jeoloji mühendisi Tekin Atılgan cinayetinde 'gizlilik kararı' tepkisi

Aksaray'da faaliyet gösteren bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan 54 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet şüphelisi olarak, Atılgan'ın aynı fabrikadaki 29 yaşındaki müdürü Yaşar Can Kahya'nın tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

AVUKAT ŞEKER: ZAMANLAMA MANİDAR

Atılgan ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturma dosyasına getirilen gizlilik kararıyla ilgili Cumhuriyet gazetesine konuştu. 15 Eylül'de dosyaya dahil olduklarını, ancak 28 Ağustos'tan bu tarihe kadar dosyada herhangi bir gizlilik kararı bulunmadığını belirten Şeker, yaptıkları bir basın açıklamasının hemen ardından bu kararın alındığını söyledi. Şeker, "Biz bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz ve 16 Eylül’de tarafımıza gizlilik kararı ile alakalı bir tebligat gönderiyorlar" dedi.

Avukat Şeker, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Biz burada dondurma firmasının yetkililerinin, dondurma firmasının kendisinin, dondurma firmasının direkt olarak sorumlu olduğuna ilişkin göstermiş olduğumuz bu şüphelerimize istinaden dosyanın içerisinde gizlilik kararı konulması manidar olduğunu düşünüyoruz. ‘Türkiye'deki bu ünlü dondurma firmasının korunmasına yönelik bir girişim midir’ diye düşünüyoruz.”

"SORUŞTURMA 8 GÜN GECİKMEYLE BAŞLADI"

Avukat Şeker, soruşturmanın başlama sürecinde de ciddi bir gecikme yaşandığını iddia etti. Cinayetin 20 Ağustos'ta işlenmesine rağmen konunun Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na 8 gün sonra, 28 Ağustos'ta intikal ettiğini belirtti. Bu süreçte polis ekiplerinin cinayetten şüphelendiğini ancak olayın kayıp vakası olarak işlem gördüğünü ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

“20 Ağustos'ta gerçekleştirdikten 8 gün süre boyunca Aksaray'daki polis ekipleri, bu dosyanın üzerinde uğraşıyor. Ancak kayıp bir vaka olduğu ve kendileri cinayetten şüphelendikleri için savcılıkta izin çıkaramıyorlar. Savcılık ‘herhangi bir şekilde ortada ceset yoksa cinayet de yoktur’ diyor.”