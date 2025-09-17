İzmit'te ormanlık alan alev aldı!
Yayınlanma:
İzmit'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangını söndürmek amacıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ORMANDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.