İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu

Diyarbakır'da 29 Ekim töreninde İstiklal Marşı okunurken bir ortaokul öğrencisi ağlamaya başladı. Bunu gören Kaymakam Recep Hasar, öğrenciyi teselli etmek için yanına gitti.

Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ DUYGULANDI

Bismil Kent Meydanı’nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. İstiklal Marşı’nı okuyan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün, heyecanlanıp duygualandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

BİSMİL KAYMAKAMI HASAR TESELLİ ETTİ

Durumu fark eden Kaymakam Recep Hasar, öğrencinin yanına gidip teselli etti. Töreni izleyenler tarafından alkışlanan o anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

