İstanbul'un göbeğinde avukata kurşun yağdırdılar

Yayınlanma:
İstanbul'da avukat Murat K., bir restoranda oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 34 yaşındaki avukat Murat K. bir restoranda oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Ortabayır Mahallesi’ne plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor. Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

