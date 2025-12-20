İstanbul'da motokurye kılığında vahşet! Silah zoruyla girdikleri evden ziynet eşyaları gasbedip çıktılar

Olay, 9 Aralık günü Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye kıyafeti giyen A.H. (39) ve A.G. (22), yabancı uyruklu ailenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte içeri dalarak M.B. ve R.H.’yi silah zoruyla etkisiz hale getiren saldırganlar, mağdurların ellerini ve ağızlarını bağladı. Direnen aile üyelerini darbeden şüpheliler; 2 altın bilezik, 4 altın yüzük ve bir miktar nakit parayı gasp etti.

"AYAĞINA SIKARIZ" TEHDİDİYLE KAÇTILAR

Gaspın ardından evden çıkarken ev sahibinin oğlu M.M. ile kapıda burun buruna gelen saldırganlar, kısa süreli bir arbede yaşadı. M.M.’yi "Ayağına sıkarız" diyerek tehdit eden şüpheliler, kapı önüne bıraktıkları plakasız motosiklete binerek kayıplara karıştı.

GASP HAZIRLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı titiz çalışma sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin incelediği iş yeri görüntülerinde, şüphelilerin olaydan hemen önce yaptıkları hazırlıklar dikkat çekti. Görüntülerde, saldırganlardan birinin yatağının altına sakladığı silah ve mermileri çıkararak kuşandığı anlar net bir şekilde görüldü.

SİLAH VE SUSTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet susturucu, çok sayıda mermi ve olayda kullanılan kasklar ele geçirildi. Suç kayıtları kabarık olduğu öğrenilen A.H. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.