İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı sert sözlerle eleştirerek yaklaşan seçim sürecine dair net mesaj verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Paylaşımında demokrasiden ve millet iradesinden yana olduğunu vurgulayan İmamoğlu, yaklaşan seçim sürecine ilişkin mesajlar verdi.

"MİLLETİMİZ SAHİBİ OLDUĞU KOLTUĞU DEVRALMAYA HAZIRLANIYOR"

İmamoğlu, "Bu yolun geri dönüşü yok, siz de biliyorsunuz. Adım adım gidiyorsunuz. Bir asırdan fazladır hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren bu aziz millet değil, bir avuç insan yani siz yenileceksiniz. Canınız istediğinde bindiğiniz, canınız sıkılınca indiğiniz demokrasi treni yepyeni bir sefere çıkıyor. Milletimiz, sahibi olduğu koltuğu devralmaya hazırlanıyor." diyerek seçimde milletin iradesine güven duyduğunu belirtti.

"KARŞIMA ÇIKMAKTAN ÇOK KORKUYORSUNUZ"

Paylaşımda, iktidarın yargı yoluyla kendisini saf dışı bırakmaya çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca halkın sabrının taştığını ve milletin artık değişim istediğini belirterek, "Millet sizi istemiyor. Herkes bu işin bittiğini görüyor. Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor. Artık gitme vakti" dedi.

"MERT OLUN"

İmamoğlu, paylaşımını "Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın. Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi ‘mertçe’ yapın" sözleriyle sonlandırdı.

