İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...

CHP'nin, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80’incisi Denizli’de yapıldı. Sağanak yağışa rağmen on binlerce vatandaşın akın ettiği meydana Ekrem İmamoğlu de mektup gönderdi.

Binler yağmura rağmen meydana akın etti!

"İKTİDAR SEÇİME RAKİPSİZ GİRMEK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI"

İmamoğlu, 19 Mart sürecinin AKP'nin seçime rakipsiz girmek için yaptığı bir yargı operasyonu olduğunu ifade etti. Türlü zorbalıklara maruz kaldıklarını ifade eden İmamoğlu, sürecin başında iktidarın mutlu olduğunu ancak iddianamenin çıkmasının ardından sessizliğe büründüklerini aktardı.

"Güzel Denizli’nin güzel insanları, benim cesur hemşehrilerim! Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, güzel gözlü çocuklar, canımın içi gençler…

Her birinize hasretle sarılıyorum, sizleri çok özledim. Sizler 19 Mart’tan bu yana bir milim bile geri adım atmadan demokrasiyi, adaleti savunmaya devam ediyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Denizli’nin halkçı ve icraatçı başkanı, değerli yol arkadaşım Bülent Nuri Çavuşoğlu’na bu şehre katkıları için teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini ve mücadeleci ruhunu temsil eden değerli yol arkadaşım Ali Osman Horzum’a ve onun şahsında tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Sevgili dostlarım, 10 ay önce Türkiye’de büyük bir oyun sergilenmeye başladı. Bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini gören bu iktidar, seçime rakipsiz girmek için yargı eliyle bir operasyon başlattı. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir belediye başkanına reva görülmeyen hukuk dışı uygulamalara, türlü türlü zorbalıklara maruz kaldık. Bu kirli oyunu kurgulayanlar, ilk zamanlar ne kadar hevesli, ne kadar mutluydular hatırlıyor musunuz? Güya ortaya öyle kanıtlar koyacaklardı ki, bizler ailelerimizin yüzüne bakamaz olacaktık. Güya turpun büyüğü heybedeydi. Günlerce millete ahtapot masalları anlattılar. Gerçek dışı olduğu kanıtlanan sayısız yalan ve iftiralarla televizyonlarda milletimizi kandırmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İddianame ortaya çıktı, çıtları çıkmaz oldu.

CANLI YAYIN HODRİ MEYDANI

Önce MHP Lideri Bahçeli'nin sözleri ile yeşil ışık yaktığı ardından da Erdoğan'ın olur verdiği yargılamaların TRT üzerinden canlı yayınlanması mevzusunu hatırlatan İmamoğlu, milletin kimin ne olduğunu görmesi üzerinden meydan okudu.

"Ben ilk günden bugüne aynı şeyi söylüyorum: Bu dava baştan sona siyasidir. Eğer siyasi değil diyorsanız, iddialarınızın arkasındaysanız bizim mahkemelerimiz TRT ve isteyen tüm kanallar tarafından canlı yayınlansın. Milletimiz kimin ne olduğunu gözleriyle görsün. Hodri meydan!

Canlı yayın talebimiz başlangıçta 'olabilir, niçin olmasın' gibi laflar ettiler ama sonra bununla ilgili kanun teklifini sessiz sedasız reddettiler. Bizleri yalan ve iftiralarla milletin gözünden düşürebileceklerini zannedenler, milletin vicdanı karşısında çoktan mahkum oldular.

"ONLARIN VAKTİ DOLDU"

İmamoğlu'nun mitinge katılanlara yönelik gönderdiği mektup şu şekilde oldu: