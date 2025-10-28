İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyede
Edirne’de düzenlenen bir kostüm partisine imam cübbesiyle katılan genç hakkında soruşturma başlatıldı.
Partiden paylaşılan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Diyanet-Sen Edirne Şubesi, “dini değerlerle alay edildiği” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Spotify'a dava açılabilir: Gerekçe 'dini ve milli değerleri hedef alan içerikler'
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında elinde içki şişesiyle imam cübbesi giydiği görülen gencin ifadesine başvurulmasına karar verildi. Kolluk birimlerine, şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.
'DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI
Hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan işlem yapılan genç bugün adliyeye sevk edildi.