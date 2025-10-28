İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyede

İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyede
Yayınlanma:
Edirne'de kostüm partisine 'imam cübbesiyle' katılan genç hakkında suç duyurusunda bulunulan genç adliyeye getirildi.

Edirne’de düzenlenen bir kostüm partisine imam cübbesiyle katılan genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Partiden paylaşılan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Diyanet-Sen Edirne Şubesi, “dini değerlerle alay edildiği” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Spotify'a dava açılabilir: Gerekçe 'dini ve milli değerleri hedef alan içerikler'Spotify'a dava açılabilir: Gerekçe 'dini ve milli değerleri hedef alan içerikler'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında elinde içki şişesiyle imam cübbesi giydiği görülen gencin ifadesine başvurulmasına karar verildi. Kolluk birimlerine, şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

diyanet2.jpg

'DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan işlem yapılan genç bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Son dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozdu
Son dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozdu
Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor
Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor