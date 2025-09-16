İktidarın 'don desteğini' yerden yere vurdu

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın tarıma ve çiftçiye bakışını bir kez daha gözler önüne serdi. Nisan ve mayıs aylarında yaşanan ve fındık, kayısı, üzüm gibi stratejik ürünlerde üreticiyi vuran ağır zirai don felaketinin üzerinden aylar geçtiğini hatırlatan Adem, çiftçinin bu süreçte çaresiz bırakıldığını vurguladı.

Adem, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Çiftçimiz don felaketiyle ürününü kaybetti, çaresiz bırakıldı. Üreticiye ilk 48 saatte destek olunması gerekirken, aylar sonra yapılan bir ödeme duyurusu, ancak vicdan rahatlatma çabası olabilir. Üstelik belirlenen dekar başı destek ödemeleri devede kulak bile değil, çiftçinin derdine derman olacak düzeyde değil, uygulama kriterleri ise şeffaflıktan uzak.”

“ÇİFTÇİMİZİN BORCU VAR, ALIN TERİ VAR, HAKKI VAR!”

Türkiye'deki çiftçilerin yüzde 80'inin borç batağında can çekiştiğini belirten Adem, sorunun sadece bir afetle sınırlı olmadığını, iktidarın tarım politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Adem, "Mazot, gübre, yem ve ilaç fiyatları üreticiyi her geçen gün daha fazla eziyor. TARSİM, afetlerde üreticinin zararını karşılamaktan uzak. Tarımsal destekleme bütçesi, yasal sınır olan GSYH’nin yüzde 1’inin çok altında kalıyor. Çiftçi sadece destek değil, tam bir koruma sistemi istiyor!" diyerek iktidarı eleştirdi.

CHP'DEN İKTİDARA 5 MADDELİK ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

AKP iktidarını plansızlığa son verip acil adım atmaya çağıran Adem, CHP'nin çözüm önerilerini 5 maddede sıraladı:

"Afetlerden etkilenen çiftçiler için 'Ulusal Tarımsal Afet Fonu' derhal kurulmalı. Tarımsal destekler Anayasa’nın emrettiği şekilde GSYH’nin en az yüzde 1’i seviyesine çıkarılmalı. Borçlu çiftçilerin kredi ve kooperatif borçları faizsiz şekilde ertelenmeli veya tamamen silinmeli. Yandaşı değil, çiftçiyi koruyan TARSİM sistemi yeniden yapılandırılarak üreticinin gerçek zararlarını kapsamalı. İthalata dayalı tarım politikaları terk edilmeli, yerli üretici ve milli üretim korunmalı."

Üretimin bir milli güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu vurgulayan Erhan Adem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülke kendi gıdasını üretemezse, bağımsızlığını da koruyamaz. Biz CHP olarak çiftçimizin sonuna kadar yanındayız. Bu düzen değişecek, alın teri hakkını alacak!”