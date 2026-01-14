İETT şoförü camdan çıkıp kavgaya karıştı!

Yayınlanma:
Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.

Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk ettiİETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLEN ŞOFÖR HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 Ocak'ta Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu personelin aynı gün derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak:AA

