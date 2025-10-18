İETT otobüsü kayarak yoldan çıktı: İşte o anlar

Yayınlanma:
Güncelleme:
Büyükçekmece'de İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

buyukcekmecede-iett-otobusu-1.jpg

Şoförünün kontrolünü kaybettiği otobüs, kayarak yoldan çıktı ve arka kısmı yan yola doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

buyukcekmecede-iett-otobusu-2.jpg

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiği sırada kayarak istikametini kaybettiği görülüyor.

Kaynak:AA - DHA

