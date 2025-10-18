İETT otobüsü kayarak yoldan çıktı: İşte o anlar

Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün kontrolünü kaybettiği otobüs, kayarak yoldan çıktı ve arka kısmı yan yola doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiği sırada kayarak istikametini kaybettiği görülüyor.