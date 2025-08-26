İBB tutuklusu Silivri'de kalp krizi geçirdi: Ailesine 3 gün sonra haber verildi

İBB tutuklusu Silivri'de kalp krizi geçirdi: Ailesine 3 gün sonra haber verildi
Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB görevlisi Kalender Özdemir, kalp krizi geçirdi. Kalp hastalığı geçmişi bulunan ve yeniden stent takılıp yoğun bakıma kaldırılan Özdemir'in durumunun iyi olmadığı öğrenilirken ailesine 3 gün sonra haber verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma ve operasyonlar başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere bu süreçte sağlık sorunlarıyla boğuşan tutuklu isimlerin yaşadıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB görevlisi Kalender Özdemir de o isimler arasında yer aldı. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından Özdemir'in durumunu yazdı.

bb-tutuklusu-silivride-kalp-krizi-gecirdi-ailesine-3-gun-sonra-haber-verildi-2-001.jpg

İBB TUTUKLUSU SİLİVRİ'DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şaban Sevinç'in aktardığı bilgilere göre; Kalender Özdemir, 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçirdi. Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'e stent takıldı.

bb-tutuklusu-silivride-kalp-krizi-gecirdi-ailesine-3-gun-sonra-haber-verildi-4.jpg

Operasyon sonrasında yoğun bakım ünitesine alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenilirken ailesi ile görüştürülmediği ortaya çıktı. Tanıdık bir avukat aracılığı ile görüşme için girişimde bulunulurken "vekalet yok" denilerek görüşmeye müsaade edilmedi.

Şaban Sevinç, Kalender Özdemir’in kalp krizi geçmişi olduğunu aktarırken skandal detayı şöyle paylaştı:

AİLESİNE 3 GÜN SONRA HABER VERİLDİ

"Bir kalp krizi daha,
Ve yine eziyet!

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçiriyor ve Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesine kaldırılıyor. Ailesine tam 3 gün sonra dün haber veriliyor.

Ailesi dün apar topar hastaneye gidiyor ancak görüştürmüyorlar. Aile bir tanıdık avukatı gönderiyor. Ancak vekaleti yok diye onunla da görüştürmeyip, bilgi verilmiyor. Bu sabah bilgi alabilmişler.

Kalender Özdemir’in daha önceden de kalp krizi geçmişi bulunuyor ve yoğun bakımda durumu iyi değil. Şimdi anjiyo yapılıp yine stent takılmış. Bu adam henüz sadece sanık. Ve belki mahkeme sonunda beraat edecek. Bu yapılan reva mı?"

bb-tutuklusu-silivride-kalp-krizi-gecirdi-ailesine-3-gun-sonra-haber-verildi-3-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

