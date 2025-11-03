Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı

Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı
Yayınlanma:
Sakarya’da B.Ç. (31) isimli şüpheli, eski çalıştığı inşaat firmasının deposundan yanındaki A.E. (29) ile iş makinesi çaldı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Sakarya Adapazarı ilçesine bağlı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir inşaat firmasına ait depoda bulunan iş makinesi, tatil günü kimsenin bulunmadığı sırada çalındı.

sakarya-adapazari.jpg

Firma sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

sakarya-adapazari-hirsizlik.jpg

İŞ MAKİNESİNİN TIR’A YÜKLENEREK ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, depodaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, iş makinesinin bir TIR’a yüklenerek depodan çıkarıldığı ve Düzce’ye götürüldüğü tespit edildi.

sakarya-adapazari-is-makinesi-hirsizligi.jpg

Ekipler, düzenledikleri operasyonla firmanın eski çalışanı B.Ç. ile A.E.’yi yakaladı. İş makinesi, Düzce’de ormanda gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi