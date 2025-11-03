Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı

Sakarya Adapazarı ilçesine bağlı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir inşaat firmasına ait depoda bulunan iş makinesi, tatil günü kimsenin bulunmadığı sırada çalındı.

Firma sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNESİNİN TIR’A YÜKLENEREK ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, depodaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, iş makinesinin bir TIR’a yüklenerek depodan çıkarıldığı ve Düzce’ye götürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla firmanın eski çalışanı B.Ç. ile A.E.’yi yakaladı. İş makinesi, Düzce’de ormanda gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.