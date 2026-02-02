Heyelandan kaçan kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı

Yayınlanma:
Hatay Dörtyol'da heyelanı fark edip kepçeden atlayan operatör 200 metre uçuruma yuvarlandı. Yaralanan operatör bulunduğu yerden itfaiyenin desteğiyle çıkarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Rabat mevkisindeki Horu Yaylası’nda çalışırken meydana gelen toprak kaymasını hisseden kepçe operatörü kendini araçtan dışarı atarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zamanla yarışarak zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince, uzun süren ve yüksek efor gerektiren çalışmalar sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen kepçe operatörü bulunduğu noktadan yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma operasyonu sırasında görev yapan dört itfaiye personelinin de yoğun efor nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. Rahatsızlanan itfaiye personelleri de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, ekip arkadaşlarının sağlık durumlarının takip edildiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

