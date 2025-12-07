Hastaneler çare olamadı! 1,5 yıldır dinmeyen hıçkırık hayatını kabusa çevirdi

Batman’da yaşayan 55 yaşındaki Osman Akın, tıp dünyasında ender rastlanan bir durumla mücadele ediyor. Tam 1,5 yıldır devam eden hıçkırık nöbetleri nedeniyle yaşam kalitesini tamamen kaybeden Akın, başvurduğu sağlık kuruluşlarından sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi.

Evli ve 5 çocuk babası olan Osman Akın’ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan ve nedeni belirlenemeyen hıçkırık nöbetleriyle altüst oldu. Yaşadığı durumu anlatan Akın, nöbetlerin belirli bir periyotta ilerlediğini belirtti. Akın, "Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı ve o günden beri devam ediyor. Bir hafta duruyor, bir hafta ise hiç durmadan devam ediyor. Nöbet geldiği zaman bir hafta boyunca aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

15-yildir-yasadigi-hickirik-nobetleri-y-1050597-311765.jpg

YEMEK YİYEMİYOR SÜREKLİ KUSUYOR

Hıçkırık nöbetlerinin aktif olduğu haftalarda fiziksel olarak büyük bir çöküş yaşadığını belirten Akın, beslenme düzeninin tamamen bozulduğunu dile getirdi. O süre zarfında yemek yiyemediğini, sürekli kustuğunu, midesinin ağrıdığını ve aşırı halsiz düştüğünü vurgulayan Akın, "1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti, perişan oldum" dedi.

15-yildir-yasadigi-hickirik-nobetleri-y-1050598-311765.jpg

HASTANELERDE ÇARE BULUNAMADI

Rahatsızlığından kurtulmak için çok sayıda hastaneye başvurduğunu belirten Osman Akın, yapılan tüm tetkiklere rağmen bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti. Hastanelerde çok sayıda film çekildiğini, kan tahlilleri ve çeşitli testler yapıldığını ancak teşhis veya tedavi bulunamadığını söyleyen Akın, sürecin ailesini de yıprattığını belirtti.

15-yildir-yasadigi-hickirik-nobetleri-y-1050600-311765.jpg

Akın, "Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Benim yüzümden ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz ve benimle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
