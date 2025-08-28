Halit Yukay'ın son sözleri ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos tarihinde saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurun katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de müdahale etti ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin su altından aldığı görüntülerde de teknenin parçalandığı tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ekinlik Adası'na çekilip vinç yardımıyla karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedenini belirlemek amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmaya başlandı.

Halit Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61), yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tokatlıoğlu İstanbul'da yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiğini ve 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma dosyasına giren iki fotoğraf karesinde, çelişkili görüntüler dikkat çekti. 4 Ağustos günü Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin ön tarafında herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos günü geminin İzmit Limanı'nda çekilen fotoğrafında, 'Arel 7'nin ön kısmında belirgin iz ve darbeler bulundu.

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7'nin İzmit Limanı'na yanaştığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde, 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile mürettebatının saat 04.17'de gemiden inerek baş kısmına yöneldiği, gemiyi inceledikleri ve tekrar gemiye döndükleri görüldü.

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki boya kalıntılarının, 'Arel 7'nin ön kısmındaki sürtme izlerindeki boya kalıntılarıyla eşleştiği tespit edildi. Kriminal raporda, geminin çarpma bölgesi olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro örnekler ile Yukay'ın teknesinden alınan örneklerin renk ve katmanlarının benzer fiziki yapıda olduğu belirtildi.

'GRAYWOLF'UN KARA KUTUSU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesindeki konsol, yani teknenin kara kutusu niteliğindeki cihazda yapılan ilk incelemede sonuç elde edilemedi. Seyir güzergahı, tarih ve saat gibi kritik bilgileri barındıran cihaz, detaylı inceleme yapılması için yurt dışına gönderildi.

"Benimle ilgili olmadığını düşünerek yoluma devam ettim"

'Arel 7'nin tutuklanan kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova'daki mahkemede verdiği ifadede, seyir sırasında bir sarsıntı hissettiğini belirterek, "Marmara Adası'nı geçtikten sonra bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Önümde sağımda ve solumda iki parça gördüm. Bunları tahta parçası olarak düşündüm. Ortasından geçtim, ilerledikten sonra geri dönüp baktım. Can simidi gördüm ama parçaların ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili olmadığını düşünerek yoluma devam ettim" dedi.

"GEMİ PARÇALAR ETRAFINDA MANEVRA YAPTI, SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ"

Gemideki mürettebatın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Usta gemici Metin Sarı, Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra saat 08.00'da vardiyasını teslim ettiğini, 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptığını, ardından yemek hazırlıklarına yardım ettiğini söyledi. Sarı, "Gemide bir titreşim oldu. Deniz yüzeyinde yüzen tekne parçalarını gördüm. Cep telefonumla video kaydı aldım. Gemi parçalar etrafında manevra yaptı, sonra yoluna devam etti. Yanımda 2'nci kaptan da vardı. Durumu Süvari beyin bildiğini düşündüğüm için başka yere haber vermedim" diye ifade verdi.

Bir diğer usta gemici İsa Alazoğlu ise öğleden sonra istirahatte olduğunu belirterek, "Saat 16.00 sularında mangal hazırlığı yapıyorduk. Deniz yüzeyinde dönmüş şekilde tekne parçaları gördüm. Daha sonra gemi manevra yaptı, etrafında 500-600 metre döndü ve rotasına devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm ancak Süvari beyin gereken bildirimi yapacağını düşündüğüm için ben bir yere bilgi vermedim" dedi.

Soruşturma kapsamında, kaptan Tokatlıoğlu'nun otomatik kaptan sistemini açarak köprüüstünü terk ettiği ihtimalinin kazaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte toplam 13 mürettebatın bulunduğu belirlendi.

HALİT YUKAY'IN SON SÖZLERİ

Öte yandan Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. DHA muhabiri, soruşturmada Tatlıtuğ’un 11 Ağustos’ta, İstanbul'da verdiği ifadeye ulaştı. Yukay’la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay’dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay’dan 14.29'da, “Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar” yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi” dedi.

"ARAMAYA VE MESAJ GÖNDERMEYE DEVAM ETTİM"

Halit Yukay’ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada’da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos’ta Halit Yukay’ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti:

“17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37’nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, ‘Neredesin tam olarak’ diye. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. ‘Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım’ dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim. Şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay’ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme’de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz.”

Tatlıtuğ’un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09’dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.

RÜZGAR NEDENİYLE ÇALIŞMALAR BAŞLAYAMADI

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, 68 metre derinlikte tespit edilen Halit Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için Türk Deniz Kuvvetleri'nin 'TCG Işın' gemisi bölgeye ulaştı. Ancak kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle çalışmalar başlatılamadı. Deniz Kuvvetleri personeli, ROV ile cenazeyi yeniden görüntüledi. Hava şartlarının elvermesi durumunda, dalgıçların asansör sistemi kullanarak deniz dibine inmesi ve Yukay'ın cansız bedenini çıkarması planlanıyor.