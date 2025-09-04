Halit Yukay'ın cenazesi teslim edildi

Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılan ve Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Halit Yukay'ın cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yapılan DNA eşleşmesi sonucu cesedin Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi. Yukay’ın cenazesi, yakınları tarafından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıktı.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmıştı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu aynı gece güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, teknenin kaza sonucu parçalandığı ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içinde dalış timi tarafından yapılan aramalarda ise herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘taksirle ölüme sebep olma’ suçlamasıyla tekneye çarptığı iddia edilen gemi kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos’ta hakim karşısına çıkan C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama çalışmaları sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 sularında, Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.