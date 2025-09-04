Halı saha maçında başına taşla vuruldu: Hayati tehlikesi devam ediyor

Adana'da halı saha maçında çıkan kavgada İbrahim O., başına taşla vurularak ağır yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada İbrahim O., başına taşla darbe aldı.

Akşam saatlerinde Gökmenler Mahallesi'ndeki halı sahada meydana gelen olayda, hali sahada maç yapan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

hali-saha-macinda-basina-tasla-vurularak-896359-266286.jpg

MAÇI KENARDAN İZLERKEN BAŞINA TAŞLA VURULDU

Tartışma hızla kavgaya dönüşünce yaşanan arbedede maçı kenardan izleyen Y.B., İbrahim O., başına taşla ağır bir darbe aldı.

Özel araçla Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim O., buradaki ilk müdahalenin Kozan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

hali-saha-macinda-basina-tasla-vurularak-896358-266286.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan İbrahim O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Taşla vurduktan sonra kaçan Y.B.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

