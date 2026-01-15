Hakan Çakır cinayetinin duruşmasında vicdanları kanatan slogan! Salon gerildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve bütün ülkeyi derinden sarsan olayda, çiğköfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme sebebiyle tartışma yaşamış ve Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışırken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonucunda Hakan Çakır hayatını kaybetmiş, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise yaralanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDALAR!

Davaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanırken, iddianamelerin birinde, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis cezası istendi.

İkinci iddianamede ise, yaşı 18’den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından hapis cezaları istenirken 17 yaşındaki BS.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Çakır cinayetine ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, davanın ilk duruşması bugün Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. Yaşı 18’den küçük olan 2 sanığın yargılanmasına ise, ileri bir tarihte Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

10. 49 - SANIK AİLE YAKINLARI DIŞARI ÇIKARILDI!

Adliyede sanıklar lehine slogan atan sanık aile yakınları dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, mağdur aile yakınlarının da koridordan çıkarılmasını istedi. Görevli memurlar, koridorda bekleyen mağdur aile yakınlarından adliyeyi terk etmelerini istedi.

10- 40 - SANIK YAKINLARI "KARA ŞAHİNLER" SLOGANI ATTI, AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Sanık yakınlarının, Hakan Çakır’ın ailesi ve destekçilerine yönelik “katil Şahinler” ifadeleriyle slogan attığı öğrenildi. Bu sözleri duyan mağdur aile yakınları sanık yakınlarına tepki gösterdi. Destel olmak için gelen vatandaşlar, "Hakan Çakır için adalet" ve "Katili değil Hakan'ı koru" sloganları attı.

10.13 - DURUŞMA ÖNCESİNDE ARBEDE ÇIKTI!

Hakan Çakır davasında sanıklar duruşma salonuna alınırken sanık yakınları, sanıklar lehine slogan atarken adliye koridorunda bekleyen ve destek için gelenler, yuhalayarak duruma tepki gösterdi. Duruşma öncesinde arbede çıktı.