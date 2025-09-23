Hacettepe konservatuvarı öğretmensiz kaldı! 'Karadağlı tasfiyesi' iddiası

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün yeni eğitim-öğretim yılına, 12 eğitmenin görevine son verildiği iddialarıyla başladı. Üniversite rektörlüğü tarafından görevlerine son verildiği öne sürülen eğitmenler arasında Sevgi Türkay, İclal Ergenç, Gülşen Karakadıoğlu, Murat Atak, Ferahnur Barut, Tuncer Yağcı, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve Eren Aysan'ın bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, emekli olan öğretim görevlilerinin görevlerine son verilmesiyle ilgili herhangi bir akademik gerekçe sunulmadı. Diğer eğitmenlerin ise asli görevlerini aksatmamaları koşuluyla kurumda ders vermeye devam etmek için talep ettikleri iznin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanmadığı öğrenildi.

"15 TEMMUZ SONRASI ÇIKAN KARARNAMEYE GÖRE ATANDI"

Görevine son verilen eğitmenlerden tiyatro rejisörü ve oyuncu Murat Atak, konuya ilişkin Cumhuriyet gazetesinden Taylan Gülkanat'a yaptığı açıklamada, süreci Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamaya bağladı. Atak, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasına karşı çıktıklarını hatırlattı. Atak, "Meşhuriyet çağında olduğumuz için Devlet Tiyatroları’nın başına atandı. Devlet Tiyatroları'nın kanunu, kurumda en az 15 yıl görev yapmış olan rejisörler, oyuncular genel müdür olarak atanabileceğini söyler. Karadağlı 15 Temmuz sonrası çıkan kararnameye göre atandı. Ancak kararnamede 'Kurum kendi yönetmeliğini çıkarana kadar' ifadesi yer alıyor. Tanınan süre zarfında kurum bu yasayı çıkaramadığı için o kararname iptal edildi. Yani bugün o iptal kararı sonrasında Karadağlı o makamda usulsüz oturmaktadır. Biz buna karşı çıktık" dedi.

"ŞU AN KADROLU BİR AKADEMİSYEN HOCAMIZ KALDI"

Murat Atak, Tamer Karadağlı'nın, kendisine muhalif olan kişilerin asli görevleri dışında çalışmalarına izin vermediğini düşündüğünü ifade etti. Atak, "Şu an kadrolu bir akademisyen hocamız kaldı. Rektörlük geçici olarak, kuram derslerini vermek üzere, lisansı Amerikan Dili ve Edebiyatı, yüksek lisansı Türk Dili ve Edebiyatı olan tiyatro kuramları üzerine doktora yapmış birini görevlendirmiş. Çaresiz kaldılar. Öğrencilerimiz ise isyanda..." ifadelerini kullandı.

"Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı durumlar yaşanıyor"

Yeni dönemde ders veremeyeceklerine dair kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını da ekleyen Atak, Devlet Tiyatroları'ndan izin almak için konservatuvar aracılığıyla Mayıs-Haziran aylarında gerekli yazışmaları yaptıklarını, ancak bu yazıların 4 Haziran'dan beri Tamer Karadağlı tarafından imzalanmadığını ve bekletildiğini söyledi. Atak, "Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı durumlar yaşanıyor" diye konuştu.