Galatasaray Lisesi öğrencilerinden Fatih Altaylı’ya destek!
Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilavı Günü’nde tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı' Remzi Sanver’in fotoğraflarının bulunduğu bir pankart asıldı. Asılan pankartta değerli şair Tevfik Fikret’in, "Bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizelerine yer verildi.

Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Kış Pilav Günü’nde tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı' Remzi Sanver’e destek pankartı açıldı. Altaylı ve Sanver’in fotoğraflarının bulunduğu pankartta,i Tevfik Fikret’in "Kimseden Ümmîd-i Feyz Etmem" şirinden bir kesite de yer verildi.

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRİNDEN ALINTI YAPILDI!

Pankartın hemen altında, MESEM protestosunda tutuklanan 16 TİP'li öğrenciden biri olan Elif Akın'ın fotoğrafı da yer alırken pankartta Fikret’in, "Bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizeleri de yer aldı. Tevfik Fikret de 1908 ve 1910 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nin müdürlüğünü yapmıştı.

“ENDİŞEMİZ KARANLIK BİR DÖNEME DOĞRU SÜRÜKLENDİĞİMİZİ HİSSETMEMİZDİR”

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Lisesi’nden dönem arkadaşları yaptıkları açıklamada, “Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşımız, değerli gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı’nın yaşadıkları bizleri derinden üzmüştür. Ancak asıl endişemiz, 2025 yılında, yani 21. yüzyılda, özgürlükçü değerlere sahip olması gereken güzel vatanımızda, hiçbir tehdit unsuru içermeyen sözler nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimizi hissetmemizdir” ifadelerini kullanmıştı.

