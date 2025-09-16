Freni arızalanan TIR otobüse çarpıp alev aldı!

Malatya'nın Darende ilçesinde freni arızalanan TIR, otobüse çarptıktan sonra istinat duvarına vurup alev aldı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular yara almadan kurtuldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, freni arızalandığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan TIR, refüje çıkarak istinat duvarına vurdu ve alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alev alev yanan TIR söndürüldü. Yaralı sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

malatya.jpg

Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Otobüs görevlisi, “TIR’ın korna sesini duyduk, şoför yolcuları uyardı. Otobüse vurmamak için refüje çıkan TIR’ın kasası camları kırdı. Hepimiz büyük korku yaşadık ama kimseye bir şey olmadı” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

