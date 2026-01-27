Fren yerine gaza basan sürücü kuaför dükkanına daldı

Şişli’de bir sürücünün aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıkarak bir kuaför dükkanının içine girdi.

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Edinilen bilgiye göre caddede otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada fren ve gazı karıştırdı.

Fren yerine gaza basan anne kızıyla beraber kanala uçtu!

Frene basmak isteyen sürücü gaza basınca hızlanan araç, önce kaldırıma çıktı ardından da bir kuaför dükkanının içine girdi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

KAZA ANI KAMARADA

Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza sonucu kuaför dükkanında maddi hasar oluştuğu görüldü.