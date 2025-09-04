FETÖ'ye 21 ilde operasyon yapıldı

Yayınlanma:
Bakan Yerlikaya son 10 günde 21 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar sonucunda yakalan 41 şüpheliden 25'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt genelinde 21 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonun detaylarını açıkladı. Son 10 günde yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 41 şüpheliden 25'inin tutuklandığını ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu"

21-ilde-fetoye-yonelik-operasyon-25-tu-897108-266536.jpg

OPERASYONLARA DEVAM MESAJI

Yerlikaya operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

