Fatih'te otel yangını: Turistler tahliye edildi

Yayınlanma:
Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Yangının mutfak kısmından başlayıp kısa sürede otele yayılmaya başladı.

istanbul-fatihte-otelde-cikan-yangin-877610-260721.jpg

İÇERİDEKİ TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etmeye başladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

istanbul-fatihte-otelde-cikan-yangin-877609-260721.jpg

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapılırken, turistler söndürme çalışmalarını izledi.

Olayda yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldiği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı