Fatih'te otel yangını: Turistler tahliye edildi
Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
Yangının mutfak kısmından başlayıp kısa sürede otele yayılmaya başladı.
İÇERİDEKİ TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etmeye başladı.
Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapılırken, turistler söndürme çalışmalarını izledi.
Olayda yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldiği görüldü.