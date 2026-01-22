Ezgi'nin ölümüne neden olan AKP'li ismin yeğenine verilen ödül gibi ceza onandı! Aile AYM'ye gidiyor!

Gaziantep'te 12 Nisan 2022'de meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit, scooter sürdüğü sırada, eski Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın 17 yaşındaki yeğeni Osman Sarı'nın ehliyetsiz bir şekilde kullandığı araçla çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin açılan davada SSÇ Osman Sarı, "taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'ÖDÜL GİBİ CEZA' ONANDI: AİLE AYM'YE BAŞVURDU

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, İstinaf Mahkemesi, Yiğit ailesinin "ceza artırımı" taleplerini esastan reddederek, yerel mahkemenin kararını 'kesin' olarak onadı.

SSÇ Osman Sarı'ya verilen hapis cezasının 5 yıldan az olması ve İstinaf'ın bu cezayı 'kesin' olarak onaması nedeniyle Yargıtay yolları kapanan Yiğit Ailesi, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Ezgi Alya Yiğit Davasında Ödül Gibi Ceza

"AYM KARARINI BEKLİYORUZ"

Yiğit ailesinin avukatı Artuğ Pir, “Dosyada taleplerimiz oldu. Esas talebimiz bir şekilde kamera görüntüsünü elde etmekti. Kamera görüntüsü elde etmek için de çok çaba verdik. Defalarca karakollara müzakkere yazıldı. Olay yerini tam olarak görmese bile olay yerine yakın yerleri görebilecek kameraların getirtilmesini istedik ama elde edemedik. Elde edemememizin nedeni olarak aldığımız cevaplarda görüntülerin geri getirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı veya olay yerini gördüğü değerlendirilen kamera görüntüsünün olmaması şeklindeydi. O kamera görüntüleri olmadığı için karar beyanlar ve bilirkişi incelemeleri neticesinde oluştu” dedi. Pir, AYM’den gelecekler kararı beklediklerini dile getirdi.

"SİYASİ MANİPÜLASYONA MARUZ KALDIK"

Yiğit’in ablası Kübra Yiğit ise, “Biliyoruz ki Ezgi’nin davası siyasi müdahalenin çok fazla kendini gösterdiği bir dava haline dönüştü. Her zaman bu bize hissettirildi ve verilen kararlarda, soruşturma ve yargı aşamasında bunun etkisini çok fazla gördük. Her zaman bir umutla adaletli bir karar beklerken maalesef ki o siyasi manipülasyonun her zaman bizim dosyamızda var olduğu bize gösterildi. Bu şekilde siyasetin adalete müdahalesiyle birlikte adaletsiz kararlar sadece bugün Ezgi için değil, yarın bu ülkenin tüm evlatları için yaşam hakkının elinden almasının çok basitleştirilmiş olduğunu gösterecek. O nedenle bugün hepimizin sesini yükseltmesi gerekiyor ve bu davanın tekrar gündeme getirilmesi için herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

12 Nisan 2022 tarihinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scootera binip, evlerine gitmek için yola çıkmıştı. Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Osman Sarı yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarpmış, savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman Sarı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı. Ehliyetsiz sürücü Osman Sarı suçsuz olduğunu savunup, "Ben değil, onlar bana çarptı" demişti. Sarı’ya “taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak” 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.