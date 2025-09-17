Eskişehir'de üniversite önünden haykırdılar!

Öz Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Özmen Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarının geriye dönük ödemelerini alamadığını söyledi.

Altay, ''Sendika olarak üniversite hastanelerimizde çalışan emekçilerin yaşadığı ve geriye dönük alacaklarla ilgili sorunların farkındayız ve süreci yakından takip etmekteyiz. İşçilerin emeğinin karşılığı olan ücret, Anayasamızda ve İş Kanunu’nda güvence altına alınmış en temel haklardan biridir.

Toplu iş sözleşmelerinden doğan haklar da hukuken bağlayıcı olup işveren açısından yerine getirilmesi zorunludur. Bu çerçevede, kurumumuzda/toplu iş sözleşmemizde yer alan maaş farkları ve geriye dönük ödemeler konusunda çalışanlarımızın mağduriyet yaşadığı görülmektedir. Geciken veya henüz ödenmeyen alacaklar, çalışanlarımızın ekonomik dengelerini bozmakta, aile bütçelerinde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır" dedi.

''UZLAŞMA İLE ÇÖZÜLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ''

Altay'ın açıklamasında, "Bizler, emeğe değer veren ve çalışma barışını önemseyen sendikamız/temsilciliğimiz olarak şu hususların altını çizmek isteriz: İşçilerin geriye dönük alacakları yasal güvence altındadır ve ödenmesi bir tercih değil, zorunluluktur. İşverenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ileride idari yaptırımlara ve hukuki uyuşmazlıklara yol açabilecektir. Ancak biz, sorunun yargıya taşınmadan, kurum ve çalışanlar arasında uzlaşma ile çözülmesini önemsiyoruz.

“İŞÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN İSTİYORUZ”