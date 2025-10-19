Eski gelinini av tüfeği ile öldürdü tıraş olup teslim oldu

Eski gelinini av tüfeği ile öldürdü tıraş olup teslim oldu
Yayınlanma:
Zonguldak'ta 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Zonguldak'taki akıl almaz cinayet... Olay, saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ESKİ GELİNİNİ AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

eski-gelinini-oldurdu-ardindan-berberde-970073-288102.jpg

BERBERE GİTTİ: TIRAŞ OLUP TESLİM OLACAM

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

eski-gelinini-oldurdu-ardindan-berberde-970072-288102.jpg

Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için boşandığı ancak eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

