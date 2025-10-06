Eşi kurtarıldı, yatalak kocası alevlerin arasında can verdi

Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden komşular, hemen yardıma koştu.

EŞİ KURTARILDI YATALAK KOCA İÇERİDE MAHSUR KALDI

Dairede yaşayan Ayşe D., alevlerin ve dumanın arasından çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılmayı başardı. Ancak, yatağa bağımlı olan eşi Ali D. içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekiplerin evde yaptığı incelemede, acı bir gerçekle karşılaşıldı. Yatalak hasta Ali D.'nin, odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ayşe D.'ye ise ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Ali D.'nin cenazesi, otopsi için Alanya Belediyesi morguna götürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir inceleme başlattı.