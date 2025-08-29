Erdoğan konuştu, Bakan ile amiral maket taşıdı! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor

Yayınlanma:
Dün İstanbul’da düzenlenen "Teknofest Mavi Vatan" etkinliğinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görüntülerde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in iki amiral ile birlikte maket taşıdığı anlar gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da gerçekleşen "Teknofest Mavi Vatan" açılış töreninde konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 30. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iki amiralin maket taşıma görüntüleri tartışma yarattı.

TÜRKİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Savunma sanayisinin gelişimi hakkında yaptığı konuşma için kürsüye gelen Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kürsüye gelen Güler ve beraberindeki iki amiralin Erdoğan'ın önünde maket taşımaya başladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

erdogan-2.jpeg

KİMİSİ ELEŞTİRDİ KİMİSİ DESTEKLEDİ

Gündeme gelen tartışmalı görüntüler hakkında bazı kesimler eleştiride bulunurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar ise olayın tamamen doğal bir şekilde gelişmiş olabileceğini belirtti.

erdogan-3.jpeg

ERDOĞAN NE MESAJ VERDİ?

Erdoğan, savunma sanayisinin önemini ve gelişimini işaret ettiği konuşmasında, "İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor" dedi.

erdogan-4.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

