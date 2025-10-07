Erdoğan Gebele'ye gitti: ABD'den sonra ilk zirve

Erdoğan Gebele'ye gitti: ABD'den sonra ilk zirve
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi için Azerbaycan'a uçan Erdoğan Gebele'ye gitti. İsrail'in Gazze saldırıları ve işbirliği için görüşmelerin yapılacağı Gebele, ABD'den sonra ilk zirve olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi bu kez "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyasındaki iş birliği ele alınacak.

ERDOĞAN GEBELE'YE GİTTİ

Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşı" konu başlıklarını görüşecek

Erdoğan'ın da katılacağı zirvede, üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak.

ABD'DEN SONRA İLK ZİRVE

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edileceğini kaydetti.

BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Donald Trump ile yaptığı gündemi sarsan görüşmenin ardından Erdoğan'ın bu kez de Gebele'de devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

