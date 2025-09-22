BM'de mikrofon krizi! Erdoğan'ın konuşması yarıda kesildi: Teknik arıza mı süre sınırlaması mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada mikrofonu kapandı. Yaklaşık bir-bir buçuk dakikalık bir sessizlik yaşandı. Bunun teknik bir arıza mı yoksa bilinçli mi yapıldığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

"SES KAYNAKTAN GİTTİ"

Sesin kaynaktan gittiği belirtilirken, bunun BM kürsüsündeki mikrofondan kaynaklanan teknik bir sorun olduğu da kaydedildi.

New York'ta kurulu takip eden gazetecilerin aktardığına göre, bir sabotaj söz konusu değil, konuşmacıların süre sınırlaması olduğu ve bu sürenin aşılmasıyla mikrofonun kendini otomatik olarak kapattığı ifade ediliyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İletişin Başkanlığı yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözünün kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Açıklamaya göre, mikrofon 5 dakikalık süre sonunda otomatik olarak ve usulüne uygun kapandı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez; dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletini kurulmasını imkansız hale getirmek Filistin halkını göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında BM'de bir grup ülkenin Filistin devletinin tanıma kararı alması son derece önemli tarihi bir karardır.

Mahmud Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Bugün söz alan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Bugün Filistin davası artık dünyaya malolmuştur.

Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Afrika'da sokakta, sosyal medyada, basında, özgür Filistin nidalarına hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak isteyen Netanyahu hükümeti aynı toprağı havayı, suyu paylaştığı komşularına zulüm uyguluyor.

Uluslararası toplum Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu bittileri bölgedeki istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde uluslararsı düzen ve evrensel değerlerden söz edilebilir. Politikaların hedefi açıktır. İki devletli çözümü öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemini bırakmamak. Buna asla izin verilemez.

Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Ateşkesin ilanı, GAzze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."