Erden Timur'un sahibi olduğu binaya silahlı saldırı

Yayınlanma:
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'te bulunan binasına silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası ayrılan ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama (kara para aklama)" iddiasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı düzenlendi.

GECE SAATLERİNDE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre silahlı saldırı gece saatlerinde gerçekleştirildi. Saldırı sırasında binaya isabet eden mermiler bazı camların kırılmasına neden oldu. Binada hasar meydana geldi.

Erden Timur'un sahibi Olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına düzenlenen silahlı saldırıda binada meydana gelen hasar görüntülendi

Emniyet birimleri, saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiğini tespit ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında futbolcu, hakem ve eski kulüp yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin, yasa dışı bahis oynadığı iddialarına ilişkin geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ardından savcılık işlemleri sonrası dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı mahkemece "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

