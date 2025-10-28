Emniyet müdürüne 'kadına şiddet' tutuklaması!

Yayınlanma:
Bolu'da Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T.'nin kısa süre önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Bolu’da Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yaklaşık iki ay önce Mudurnu’da göreve başlayan H.T.’nin, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

emniyet-muduru.jpg

EŞİNİN ŞİKAYETİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından H.T. hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

