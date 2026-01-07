Elinde yılanla geziyordu polis yakaladı

Elinde yılanla geziyordu polis yakaladı
Yayınlanma:
İzmir Karşıyaka'da bir kafede elinde 'Mısır yılanı' ile dolaşan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Polisin baskın yaptığı mekanda, yılanın kaçak yollarla ülkeye sokulan egzotik bir tür olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in gözde semtlerinden Karşıyaka'da dün gece akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Saat 21.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir kafede oturan müşteriler, elinde yılanla dolaşan bir kişiyi görünce büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

"HEDİYE GELDİ" SAVUNMASI KURTARAMADI

Kafeye giden polis ekipleri, S.D. isimli şahsın yanında gerçekten de bir yılan bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, hayvanın zehirsiz ancak Türkiye faunasına ait olmayan egzotik bir tür olan "Mısır yılanı" olduğu belirlendi.

Polisin sorgusunda soğukkanlı davranmaya çalışan S.D., yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini öne sürdü. Ancak hayvana ait herhangi bir yasal sahiplik belgesi ibraz edemeyince gerçek ortaya çıktı.

Otomobiline giren yılanı sopa yardımıyla çıkardıOtomobiline giren yılanı sopa yardımıyla çıkardı

YILANA EL KONULDU

Yasal izinleri olmayan ve kaçak yollarla beslendiği anlaşılan yılan nedeniyle S.D.'ye '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında ağır bir fatura çıkarıldı. Şahsa 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. El konulan Mısır yılanı ise koruma altına alınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YETKİLİLER UYARDI: DOĞANIN DENGESİYLE OYNAMAYIN

Olayın ardından açıklama yapan yetkililer, egzotik hayvanların izinsiz bulundurulması ve beslenmesinin basit bir hobi olmadığını vurguladı. Bu durumun hem doğa dengesini bozduğunu hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, vatandaşları bu tür yasa dışı ticaretlere ve beslemelere karşı duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

