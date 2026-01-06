Ehliyeti iptal ettirip hapse attıracak kanunun detayları belli oldu

Yayınlanma:
Meclis'in tatile girmesiyle maddeleri görüşülemeyen, ehliyeti iptal ettirip hapse attıracak kanunun detayları belli oldu. Genel Kurul tek tek ağır cezaları oylayacak.

11. Yargı Paketi ve bütçe görüşmeleriyle yoğun gündemi ne 24 Aralık Çarşamba günü tatile girerek ara veren TBMM, görüşmeleri ertelenen Karayolları Trafik Kanun Teklifi görüşmelerine bu hafta devam edecek.

Geçtiğimiz yasama yılının Mayıs ayında Meclis komisyonundan geçen trafik cezalarında yüksek oranlarda artış öngören kanun teklifi yeniden gündeme gelecek. Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine geçtiğimiz ekim ayında başlanmış, teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ancak maddelerine geçilemeden başka kanun teklifleri öne çekilerek, görüşmelere ara verilmişti.

Kanun teklifine ilişkin ağır cezalar içeren detaylar belli oldu.

EHLİYETİ İPTAL ETTİRİP HAPSE ATTIRACAK KANUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Karayolları Trafik Kanun Teklifi’nde yer alan düzenlemeler, çok sayıda maddeden süreli ehliyet iptali ve hapis cezası öngörürken telefonla konuşanın dahi canını yakacak.

ehliyeti-iptal-ettirip-hapse-attiracak-kanunun-detaylari-belli-oldu-2.jpg

Trafik magandalarına yönelik ağır cezaları da içeren kanun teklifinin detayları belli olurken Meclis'te madde madde oylanacak cezalar şu şekilde:

  • Yerleşim yerinde (bir yıl içinde 5 kez ihlal edilmesi durumunda) hız limitini aşanlara şu sürelerle el konulacak:

55-64 km/s arası sürat: 30 gün ehliyet geri alımı.

65 km/s sürat: 60 gün ehliyet geri alımı.

66 km/s ve üzeri sürat: 90 gün ehliyet geri alımı.

ehliyeti-iptal-ettirip-hapse-attiracak-kanunun-detaylari-belli-oldu-4.jpg

  • Saldırgan Sürüş: Trafikte başka bir aracı taciz amaçlı takip eden veya araçtan inenlere 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali.

ehliyeti-iptal-ettirip-hapse-attiracak-kanunun-detaylari-belli-oldu-6.jpg

  • Radar Tespit Cihazı: Radar belirleyici cihaz kullanan, imal veya ithal edenlere 185 bin - 370 bin TL arası rekor ceza.
  • Ambulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: Geçiş üstünlüğü olan araçları engelleyenlere 15-46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet iptali.

ehliyeti-iptal-ettirip-hapse-attiracak-kanunun-detaylari-belli-oldu-3.jpg

  • Yarış Yapma: Pist dışı yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl süreyle ehliyet iptali.
  • Olay Yerini Terk: Ölümlü/yaralanmalı kazada kaçan sürücüye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.
  • Kırmızı Işık: İhlal sonucu kazaya sebebiyet verilirse ehliyete 60 gün el konulacak.

ehliyeti-iptal-ettirip-hapse-attiracak-kanunun-detaylari-belli-oldu-5.jpg

  • Gürültülü Müzik: Çevreyi rahatsız edenlere 16 bin TL ceza.
  • Telefon Kullanımı: Seyir halinde telefonla konuşmanın cezası 5 bin TL.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

