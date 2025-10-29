Dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu

Siirt'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan H.V.’nin altınlarını bozdurmak için evden çıktı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, dolandırıcılığı son anda önledi.

Siirt’te kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen H.V.’nin son anda altınlarını kaptırması önlendi.

Olay sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Telefonla aradıkları H.V.’ye kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcılar, “soruşturma gereği” verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. Panikleyen H.V., altınları bozdurmak için evinden çıktı. dolandiricilarin-tuzagina-dusmeden-kurta-988825-293476.jpg

dolandiricilarin-tuzagina-dusmeden-kurta-988826-293476.jpg

EŞKALİ KENTTEKİ KUYUMCULARA BİLDİRİLDİ

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olası dolandırıcılığı önlemek için kentteki kuyumculara H.V.’nin eşkalini bildirdi.dolandiricilarin-tuzagina-dusmeden-kurta-988824-293476.jpg

DOLANDIRICILARIN PLANI BÖYLE BOZULDU

Kısa sürede Aydınlar Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanının önünde H.V.’ye ulaşan ekipler, altınlarını bozdurmasını engelleyerek dolandırıcıların planını bozdu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

