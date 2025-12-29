Diyarbakır'da uçak seferlerine kar engeli!

Diyarbakır’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren şehri beyaza bürüdü. Parklar, cadde ve sokakların yanı sıra park halindeki araçların üzeri kısa sürede kalın bir kar tabakasıyla kaplandı. Kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi.

UÇAK SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Kar yağışının havaalanı çevresindeki görüş mesafesini düşürmesi ve pist koşullarını etkilemesi nedeniyle Diyarbakır çıkışlı ve varışlı bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi. Hava yolu ulaşımında yaşanan bu aksamalar nedeniyle birçok yolcu havaalanında beklemek zorunda kaldı.

KARAYOLLARINDA AKSAMALAR VE KAZALAR

Kar yağışı kara yolu ulaşımını da vurdu. Özellikle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte uzun kuyruklar ve aksamalar meydana geldi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kentin farklı noktalarından hasarlı trafik kazası haberleri geldi.