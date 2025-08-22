Diyanet, elini kreşlere uzattı: E-okul entegreli din temelli kreş skandalı

Diyanet, elini kreşlere uzattı: E-okul entegreli din temelli kreş skandalı
Yayınlanma:
Diyanet öncülüğünde ve e-okul sistemine entegre kreş açıldı. Din temelli kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara dini eğitim veriliyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB asli görevini terk etmekte, adeta Diyanet’in alt kurumuna dönüşmektedir” dedi.

Manisa’da, Yunusemre İlçe Müftülüğünün öncülüğünde ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitim modeline göre dini temelli kreş açıldı. E-okul sistemine entegreli kreşte, tam gün eğitici ve dini temelli 4-6 yaş grubu çocuklara dini eğitim veriliyor.

Cumhuriyet'tin haberine göre okullarda öğrencilere bir öğün bile yemek vermeyen ve okullara sabun dahi koymayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), burada çocuklara gün içerisinde 3 öğün yemek sağlıyor.

"DİYANET'İN ALT KURUMUNA DÖNÜŞMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, çocukların eğitim hakkının Diyanet’in vesayetine bırakılamayacağının altını çizerek, "Çocukların eğitim hakkı, Anayasa ve yasalar gereği MEB’in denetiminde güvence altındadır. Ancak MEB asli görevini terk etmekte, adeta Diyanet’in alt kurumuna dönüşmektedir. Kuran kurslarının ‘okul öncesi eğitim kurumu’ gibi sunulması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na açıkça aykırıdır. Eğitim hakkı, siyasal iktidarın ve onun ortaklarının tarikatlar eliyle dini kendi anlayışlarına göre yorumlamasına indirgenemez. Bu, yalnızca laiklik ilkesinin değil; aynı zamanda çocukların temel haklarının ve Cumhuriyet’in eğitim birliği anlayışının da tasfiye edilmesi demektir" diye konuştu.

Okul öncesi dönemin; çocukların oyun, sanat, bilim ve sosyal becerilerle geliştirmesi gereken kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Özbay, "Ancak çocuklara bu yaşta siyasi iktidarın dünya görüşü empoze edilmekte, pedagojik ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Çocukların yaş, duygu ve zihinsel gelişimlerine uygun olmayan bu dayatmalar, çocuk haklarını ağır şekilde ihlal etmektedir" dedi.

"MESEM İLE ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜYE AÇILDI"

AKP iktidarı boyunca, eğitimin hak olmaktan çıkarılıp, siyasal mühendislik aracı haline getirildiğine dikkat çeken Özbay, "İmam hatiplere verilen teşviklerin şimdi okul öncesine taşınması, çocuklara daha küçük yaşta tek tip bir istikamet dayatılmasının göstergesidir. MESEM uygulamalarıyla ortaöğretimde çocuk emeği sömürüye açılmış, şimdi de okul öncesinde dini dayatmalarla eğitim bütünüyle kuşatma altına alınmıştır. Devletin kaynakları bilimsel eğitime değil, siyasal islamcı projelere aktarılmaktadır. Bu gidişat yalnızca eğitim sistemini değil, cumhuriyetin geleceğini de tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kadem Özbay, "Devletin kaynakları cemaat kurslarına değil; devlet okullarına, öğretmenlere ve öğrencilere aktarılmalıdır. Eğitim, laikliğin güvencesi altında kalmalıdır. Çünkü laiklik, her inancı ve inançsızlığı koruyan tek gerçek teminattır. Cumhuriyetin en temel kazanımı olan laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini siyasal iktidarın ideolojik hesaplarına, cemaatlerin ve tarikatların gölgesine bırakmayacağız" dedi.

