Disiplin cezası alan doktor ilçeyi terk etti

Disiplin cezası alan doktor ilçeyi terk etti
Yayınlanma:
65 yaşındaki KOAH hastasına hakaret edip tedavi uygulamadığı ve hasta yakınına kalem fırlattığı iddia edilen Dr. K.Z.M.’ye aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen doktor istifa etti.

Erzurum’un Horasan ilçesinde, solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran KOAH hastası 68 yaşındaki Cumhur Tunç’a hakaret ettiği, tedavi uygulamadığı ve hasta yakınına kalem fırlattığı iddia edilen Dr. K.Z.M. hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Sağlık İl Müdürlüğü, doktor hakkında aylıktan kesme cezası uygularken görev yerini Karayazı’ya aldı. Dr. K.Z.M. cezayı tebliğ aldıktan sonra istifa ederek ilçeden ayrıldı.

Olay 16 Mayıs’ta meydana geldi. Yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, şiddetli solunum sıkıntısı nedeniyle küçük oğluyla birlikte Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Tıbbi kayıt işlemlerini yapan Dr. K.Z.M., Tunç’a “Öksürüğün var mı, evde makine kullanıyor musun, ilaç kullanıyor musun?” gibi sorular sordu. Tunç, soruları oğlunun yardımıyla yanıtladı ve el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hastaları elektro şok cihazıyla korkutup biber gazı sıkmıştı: O doktora "cumhurbaşkanına hakaret"ten iddianameHastaları elektro şok cihazıyla korkutup biber gazı sıkmıştı: O doktora "cumhurbaşkanına hakaret"ten iddianame

Bu talep üzerine doktorun, “Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam, beni bir dinle” şeklinde çıkıştığı, Tunç’un “Ben KOAH hastasıyım, bana hava ver” demesi üzerine ise tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Dr. K.Z.M.’nin “Cevap vermek istemiyorsan beklersin, oyun mu oynuyorum burada?” sözleriyle tartışmayı tırmandırdığı öne sürüldü. Ardından doktor ile hasta yakını arasında sözlü tartışma büyüdü; güvenlik görevlileri müdahale etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

Tunç ailesi, olay sonrası doktordan şikâyetçi olarak Horasan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tartışma anları ve doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anların açıkça görüldüğü belirtildi.

MÜFETTİŞ RAPORU SONRASI CEZA VERİLDİ

Görüntülerin basına yansımasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. İncelemenin ardından Dr. K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası verildi ve görev yeri Karayazı ilçesine nakledildi. Doktor, disiplin cezasının tebliğ edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Türkiye
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti kapı açılmayınca başka bir kadını katletti
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti kapı açılmayınca başka bir kadını katletti
İstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz listesi' skandalı! Mezun kadınlardan açıklama
İstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz listesi' skandalı! Mezun kadınlardan açıklama
Kırıkkale'de can pazarı: 2 otomobil çarpıştı
Kırıkkale'de can pazarı: 2 otomobil çarpıştı