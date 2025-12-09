Disiplin cezası alan doktor ilçeyi terk etti

Erzurum’un Horasan ilçesinde, solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran KOAH hastası 68 yaşındaki Cumhur Tunç’a hakaret ettiği, tedavi uygulamadığı ve hasta yakınına kalem fırlattığı iddia edilen Dr. K.Z.M. hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Sağlık İl Müdürlüğü, doktor hakkında aylıktan kesme cezası uygularken görev yerini Karayazı’ya aldı. Dr. K.Z.M. cezayı tebliğ aldıktan sonra istifa ederek ilçeden ayrıldı.

Olay 16 Mayıs’ta meydana geldi. Yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, şiddetli solunum sıkıntısı nedeniyle küçük oğluyla birlikte Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Tıbbi kayıt işlemlerini yapan Dr. K.Z.M., Tunç’a “Öksürüğün var mı, evde makine kullanıyor musun, ilaç kullanıyor musun?” gibi sorular sordu. Tunç, soruları oğlunun yardımıyla yanıtladı ve el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu talep üzerine doktorun, “Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam, beni bir dinle” şeklinde çıkıştığı, Tunç’un “Ben KOAH hastasıyım, bana hava ver” demesi üzerine ise tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Dr. K.Z.M.’nin “Cevap vermek istemiyorsan beklersin, oyun mu oynuyorum burada?” sözleriyle tartışmayı tırmandırdığı öne sürüldü. Ardından doktor ile hasta yakını arasında sözlü tartışma büyüdü; güvenlik görevlileri müdahale etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

Tunç ailesi, olay sonrası doktordan şikâyetçi olarak Horasan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tartışma anları ve doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anların açıkça görüldüğü belirtildi.

MÜFETTİŞ RAPORU SONRASI CEZA VERİLDİ

Görüntülerin basına yansımasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. İncelemenin ardından Dr. K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası verildi ve görev yeri Karayazı ilçesine nakledildi. Doktor, disiplin cezasının tebliğ edilmesinin ardından görevinden istifa etti.