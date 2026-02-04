İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması” kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda “Ali Kaya kimdir?” ve “Ne iş yapıyor?” soruları merak konusu oldu.

ALİ KAYA KİMDİR?

Ali Kaya, 4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı “Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması” kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ali Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olarak kamuoyunda bilindi.

ALİ KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Ali Kaya’nın mesleği, ticari faaliyetleri veya kamuya açık bir iş geçmişi resmi kaynaklarda kamuoyuna açıklanmadı. Kamuoyunda yer alan haberlerde Ali Kaya’nın özel hayatını göz önünde yaşamayan bir kişi olduğu ve bu nedenle tanınmış bir profili olmadığı aktarıldı.

ALİ KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması” çerçevesinde Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı işlemleri yapıldı. Soruşturma, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ve benzeri suçlamalar kapsamında yürütüldü. Resmî makamlar soruşturmanın ayrıntılarını henüz kamuoyu ile tam olarak paylaşmadı ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bilgiler netleşeceği belirtildi.

ALİ KAYA KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mevcut haberlere göre Ali Kaya’nın yaşı, doğum yeri ve nerede yaşadığı gibi kişisel bilgiler resmî kaynaklarda doğrulanmış şekilde yer almadı. Kamuoyuna yansıyan haberlerde bu tür biyografik veriler paylaşılmadı ve Ali Kaya’nın özel hayatı hakkında sınırlı bilgi olduğu aktarıldı.