Derece yapan öğretmen adayı ağlayarak 'Tüm kapılar yüzümüze kapandı' dedi! Erdoğan: Yalan konuşuyorsun!

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında KPSS'den derece yapan 2 öğretmen adayı yaşadıkları sıkıntıyı göz yaşları ile Erdoğan'a anlattı. Öğretmen adayları Ankara'da tüm kapıların kendilerine kapatıldığını söylediğinde Erdoğan sinirlendi ve 'Yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı Rize ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un atanamayan bir öğretmen ile diyaloğu dikkat çekti. Öğretmenin 'Atanamayan bir öğretmenim Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum' sözlerine Kurum, 'Biz not alalım' yanıtını vermişti.

DERTLERİNİ AĞLAYARAK ERDOĞAN'A ANLATTILAR

Erdoğan'ın o ziyaretinden bir video daha ortaya çıktı. Erdoğan kendi memleketi Güneysu'dayken KPPS'den derece yapan iki öğretmen adayının atanamama dertlerini Erdoğan'a gözyaşları içerisinde anlattıkları ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2025-11-09-092929.png

'ANKARA'YA GELSEYDİN'

Öğretmen adayları şehir şehir Erdoğan'ı takip ederek kendisine ulaşmaya çalıştıklarını anlattığında Erdoğan, 'benim yerim burası değil ki Ankara'ya gelseydin' yanıtını verdi. Genç kadınlar Erdoğan'ın yanıtına, 'Geldik cumhurbaşkanım defalarca geldik' şeklinde cevap verdi. Erdoğan bu yanıtı kabul etmeyince kadın öğretmen adayları yaşadıkları sıkıntıyı yeniden dile getirdi. 'Geldik görüştürmediler' diyen kadınlara Erdoğan yeniden 'Ankara'ya gelseydiniz' dedi.

ERDOĞAN'IN KORUMASI ELİNDEKİ DOSYA İLE ARAYA GİRDİ

Öğretmen adayları dertlerini anlatmaya devam ederken araya Erdoğan'ın koruması girdi. Elindeki mavi dosyayı kadınlara gösteren koruma, 'dosyanız bu değil mi?' diye sordu. Genç kadınların dosyanın kendilerinin olduğunu ifade edip şikayetlerini dile getirmeye devam ederken Erdoğan yeniden 'Kızım benim yerim burası değil Ankara' dedi.

ekran-goruntusu-2025-11-09-095300.png

ERDOĞAN: ANKARA'YA GELSEYDİNİZ....

Erdoğan sözlerinin devamında, "Ankara'ya gelseydiniz orada Milli Eğitim Bakanımızı çağırırdık" dedi.

ERDOĞAN: BAK YALAN KONUŞUYORSUN!

Öğretmen adayı Erdoğan'ın 'gelseydiniz' sözlerine yanıt olarak, 'biz genel merkeze defalarca geldik Muhsin beye sorabilirsiniz. Benim yüzümü defalarca görmüştür' dedi.

Erdoğan 'Muhsin kim?' deyince genç kadın koruması olduğunu söyledi. 'Hep kapılar yüzümüze kapandı lütfen' diye söyleyince Erdoğan sinirlendi ve öğretmen adayına, "Bak yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!"

Genç öğretmen adayı 'Hayır geldik ama sizi göremedik' dedi. Erdoğan bu sözler üzerine aracına yöneldi. Bir öğretmen adayı 'Cumhurbaşkanım ek atama istiyoruz' çağrısı yanıtsız kaldı.

ekran-goruntusu-2025-11-09-095252.png

ÖĞRETMEN ADAYI: ANLADIK Kİ YANLIŞ ANLAŞILMAMIŞIZ

Videoda yer alan öğretmen adaylarından birisi daha sonra sosyal medya hesabından söz konusu videoyu ve yaşananları anlattı. Erdoğan ile görüşme yapmasına kadar başından geçen olayları anlatan öğretmen 'Sonrasında anladık ki yanlış anlaşılmamışız' dedi.

Öğretmen adayı Erdoğan'ın talimatı ile kendileriyle AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ilgilendiğini ve beraber rapor hazırladıklarını ifade eti.

O öğretmen ifadelerinin sonunda tek beklentilerinin ek atama müjdesi olduğunu söyledi.

HESAP KAPATILDI!

Öğretmen adayının söz konusu video ve açıklamasının ardından X hesabının kapatıldığı görüldü.

ekran-goruntusu-2025-11-09-091141.png

ekran-goruntusu-2025-11-09-091159.png

ekran-goruntusu-2025-11-09-091232-001.png
Söz konusu hesabın daha sonra yeniden aktif olduğu da görüldü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

