Damperi açılan TIR üst geçide çarptı!

Yayınlanma:
Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın damperi, yaya üst geçidine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, damper üst geçide takılı kaldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Edirne istikametine ilerleyen TIR, damperinin açılması nedeniyle yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, damperden ayrılan TIR'ın kupası yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

sultanbeyli1.jpg

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan TIR şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

sultanbeyli2.jpg

Üst geçide sıkışan damper, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yapan TIR'dan ve üst geçitten yola düşen parçalar yol bakım ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

sultanbeyli3.jpg

sultanbeyli4.jpg

Kaynak:DHA

