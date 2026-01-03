Cumartesi Anneleri 1084'üncü haftada!

Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen polis bariyerlerinin önünde bir araya gelen kayıp yakınları, ellerinde karanfiller ve kaybettikleri sevdiklerinin fotoğraflarını taşıdı. 2026 yılının bu ilk cumartesi eyleminde, kayıplara kavuşma, adaletin sağlanması ve barışın tesis edilmesi yönündeki talepler yinelendi.

Haftalık basın açıklamasını kayıp yakını Besna Tosun okudu. Yeni bir yıla daha sevdiklerinin akıbeti açıklanmadan girmenin burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Tosun, takvim yaprakları değişse de kendileri için belirsizlik, acı ve adalet arayışının sürdüğünü kaydetti. Tosun, kayıp yakınlarının hakikati bilme ve adalete erişme hakkının sistematik bir biçimde ihlal edilmeye devam ettiğini vurguladı.

Cumartesi Anneleri 1081'inci haftada!

Besna Tosun'un okuduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün 2026’nın ilk cumartesi. Yeni bir yıla daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan giriyoruz. Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor; belirsizlik, acı ve adalet arayışı sürüyor. Kayıp yakınlarının hakikati bilme ve adalete erişme hakkı sistematik biçimde ihlal edilmeye devam ediliyor.

Bizler için yeni bir yıl, yalnızca yeni bir başlangıç değil; aynı zamanda kayıplarımıza ulaşma umudumuzu, unutmama irademizi ve hafızayı diri tutma sorumluluğumuzu büyütmek anlamına geliyor.

Yeni yıla başlarken taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz:

• Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün; sorumlular yargı önüne çıkarılsın adalet sağlansın.

• Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

• Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkımız üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

• Gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmasına, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

• Türkiye, imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın.

Yeni yıl vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi yalnızca kayıplarını arayan ailelerin değil, toplumun adalet ve demokrasi talebinin de ifadesidir. Hakikatle yüzleşmeden, adalet sağlanmadan ve geçmişin ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşılmadan Türkiye barışa ve huzura kavuşamaz.

Dileriz ki 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun. Yeni yılda da Galatasaray Meydanı’nda, hafızamızla ve ısrarımızla olmaya devam edeceğiz. Kayıplarımız bulunana kadar, failleri yargılanıp adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz.

Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."